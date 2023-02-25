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Українці обміняли понад 7 млн ламп розжарювання на LED

Метою програми є реалізувати заміну 50 млн ламп.

Українці обміняли понад 7 млн ламп розжарювання на LED
Фото: надане Ангеліною Бурлаковою

Українці у межах урядової програми за підтримки ЄС обміняли вже понад 7 млн старих ламп на LED-лампи.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Телеграмі.

«У межах програми ЄС та уряду понад мільйон українців вже скористалися безкоштовним обміном старих ламп розжарювання на нові енергозберігаючі LED-лампи. Від старту програми 30 січня громадяни обміняли більш як 7 млн ламп. Водночас значну частину енергозберігаючих лампочок споживачі замовляють через застосунок «Дія», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що задля підтримки енергетичного фронту України Євросоюз профінансував закупівлю 35 млн LED-ламп. Крім того, ще 5 млн енергоощадних лампочок Україна отримала від Франції.

Метою програми є реалізувати заміну 50 млн ламп розжарювання на нові енергозберігаючі лампи, які мають суттєво скоротити споживання електроенергії населенням. Таким чином, планується охопити близько 10 млн українців, кожен з яких може обміняти по 5 LED-ламп.

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Нагадаємо, наприкінці січня у "Дії" з’явилася можливість подати заявку на обмін старих лампочок розжарювання на нові енергоощадні лампи.

Спершу програма обміну діяла лише в обласних центрах, а також в Кривому Розі, Краматорську та Покровську. Згодом її поширили на міста і селища по всій державі. 

Програма обміну ламп стала доступною в селах із 25 лютого.

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