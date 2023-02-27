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У посольстві Великобританії прокоментували надання Україні винищувачів та військової допомоги

За словами Мелінди Сіммонс, прем'єр-міністр Ріші Сунак чітко дав зрозуміти, що на столі переговорів є геть усе.

Надання Україні винищувачів - питання не стільки наявності, скільки можливостей. Типи реактивних літаків, які просить наша держава для боротьби з російським агресором, вимагатимуть навчання українських пілотів, що вже розпочалося у Британії.

Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю проєкту Kyiv not Kiev.

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За її словами, рішення її держави надати Україні танки Challenger 2 було дуже вчасним. А ось постачання літаків треба розглядати як середньо- і довгостроковий проєкт.

"Я сподіваюсь, що посилення спроможності ВПС (військово-повітряних сил) за рахунок будь-якого постачання літаків буде спрямоване як на забезпечення довгострокового майбутнього України, так і на те, щоб відтіснити Росію", – зауважила Сіммонс.

Посол додала, що прем'єр-міністр Ріші Сунак чітко дав зрозуміти, що на столі переговорів є геть усе. 

"В питаннях допомоги Україні ми не виходимо з того, що може зробити Путін. Ми виходимо а з того, про що просять українці, і з нашого спільного розуміння, що відбувається в умовах вторгнення. Ніщо інше не відіграє ролі в цьому рішенні", – сказала Сіммонс.

За її словами, небажання деяких західних союзників надати Україні зброю часто ґрунтується на тому, що це начебто спричинить ескалацію війни, спровокувавши президента РФ Володимира Путіна на більш жорсткі дії. "Частина мене вважає, що ми колективно перестали турбуватися про ескалацію...Я думаю, що серед країн, ймовірно, зростає і цілком здоровий скептицизм щодо погроз (Путіна – ред.). Та це не означає, що їх не треба сприймати серйозно", - додала посол Великобританії.

Нагадаємо, як пояснив міністр оборони України Олексій Резніков, для початку контрнаступу Збройним силам необхідні сучасні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.

Раніше на спільній пресконференції прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські пілоти зможуть опанувати управління британськими винищувачами Typhoon на пів року швидше, ніж це передбачено програмою.

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