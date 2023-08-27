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У Києві ввели обмеження на рух вантажівок

Обмеження поширюються на машини вагою понад 24 тони.

У Києві ввели обмеження на рух вантажівок

На території Києва введено тепловий режим. Про це повідомили у столичній Патрульній поліції.

Обмеження поширюються на вантажівки вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

“Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом”, − йдеться у повідомленні.

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Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. 

“Головна мета цих заходів − збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду”, − зазначили патрульні.

Нагадаємо, сьогодні на переважній частині території України опадів не очікується, лише у західних і північних областях місцями очікується короткочасний дощ і гроза; температура становитиме 29-34°, на південному заході до 36°.

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