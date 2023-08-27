Кількість російських найманців у Білорусі почала зменшуватися, - ДПСУ

Таке зменшення почалося ще до загибелі Пригожина.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою Силами оборони України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, увага прикордонників була прикута, зокрема, і до перебування у Білорусі російських найманців ПВК "Вагнера", але їхня кількість не становила значної загрози Україні.

«У них не було достатньо сил, щоб здійснити якесь повномасштабне вторгнення, але, звісно, вони могли бути долучені до створення якихось провокацій. На щастя, ми таких дій із того боку на нашому кордоні не відмічали. І ще 23 серпня, до тих подій, які сталися на території РФ (загибель Пригожина - ред.), ми почали відмічати, що кількість російських найманців у Білорусі поступово почала зменшуватися», - зазначив Демченко.

За його словами, після ймовірної смерті ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина подальше перебування «вагнерівців» у Білорусі знаходиться під питанням.

Нагадаємо, що у РФ розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина на борту літака.