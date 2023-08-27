ДТП в Італії: автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор
ДТП в Італії: автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість російських найманців у Білорусі почала зменшуватися, - ДПСУ

Таке зменшення почалося ще до загибелі Пригожина.

Кількість російських найманців у Білорусі почала зменшуватися, - ДПСУ
Фото: EPA/UPG

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою Силами оборони України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, увага прикордонників була прикута, зокрема, і до перебування у Білорусі російських найманців ПВК "Вагнера", але їхня кількість не становила значної загрози Україні.

«У них не було достатньо сил, щоб здійснити якесь повномасштабне вторгнення, але, звісно, вони могли бути долучені до створення якихось провокацій. На щастя, ми таких дій із того боку на нашому кордоні не відмічали. І ще 23 серпня, до тих подій, які сталися на території РФ (загибель Пригожина - ред.), ми почали відмічати, що кількість російських найманців у Білорусі поступово почала зменшуватися», - зазначив Демченко.

За його словами, після ймовірної смерті ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина подальше перебування «вагнерівців» у Білорусі знаходиться під питанням.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у РФ розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина на борту літака.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies