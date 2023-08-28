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Влада проведе обов’язкову евакуацію дітей з п’яти населених пунктів Запоріжжя, – Верещук

У безпечне місце вивезуть 54 дитини.

Влада проведе обов’язкову евакуацію дітей з п’яти населених пунктів Запоріжжя, – Верещук

З двох районів Запорізької області (Василівського та Пологівського) буде оголошена обов’язкова евакуація дітей.

Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області – Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти", – зазначила вона.

Наразі примусова евакуація дітей проводиться у Вовчанській громаді Куп’янського району Харківської області. На Донеччині досі перебувають 89 дітей, яких треба вивезти у безпечне місце.

За словами Верещук, в Україні налагоджений механізм евакуації громадян, є чіткі алгоритми дій та комунікація із міжнародними партнерами, волонтерами.

Райони, в яких потрібно оголошувати обов'язкову евакуацію, визначають ОВА та ради оборони. Вони ухвалюють необхідні рішення та звертаються до уряду. Після цього запускається процес евакуації.

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Нагадаємо, станом на 21 серпня із Куп'янського району Харківщини евакуювали майже 600 людей, з них 153 дитини. На місці працюють понад 14 волонтерських організацій. На Сумщині щодня виїжджає з окупації близько 200 людей.

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