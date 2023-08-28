Влада проведе обов’язкову евакуацію дітей з п’яти населених пунктів Запоріжжя, – Верещук

З двох районів Запорізької області (Василівського та Пологівського) буде оголошена обов’язкова евакуація дітей.

Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області – Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти", – зазначила вона.

Наразі примусова евакуація дітей проводиться у Вовчанській громаді Куп’янського району Харківської області. На Донеччині досі перебувають 89 дітей, яких треба вивезти у безпечне місце.

За словами Верещук, в Україні налагоджений механізм евакуації громадян, є чіткі алгоритми дій та комунікація із міжнародними партнерами, волонтерами.

Райони, в яких потрібно оголошувати обов'язкову евакуацію, визначають ОВА та ради оборони. Вони ухвалюють необхідні рішення та звертаються до уряду. Після цього запускається процес евакуації.

Нагадаємо, станом на 21 серпня із Куп'янського району Харківщини евакуювали майже 600 людей, з них 153 дитини. На місці працюють понад 14 волонтерських організацій. На Сумщині щодня виїжджає з окупації близько 200 людей.