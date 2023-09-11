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Росіяни чотири рази за день обстріляли Нікополь

Загалом за день по Нікополю прилетіло понад 30 снарядів.

Росіяни чотири рази за день обстріляли Нікополь
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 11 вересня, росіяни чотири рази обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом за день по Нікополю прилетіло понад 30 снарядів з важкої артилерії та РСЗВ . 

В результаті обстрілів постраждали комунальне підприємство, 5 приватних будинків, кілька господарських споруд та газогін. 

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Також через російські атаки сталося дві пожежі сухої трави. 

Наразі залишаються  в лікарні троє чоловіків, котрі постраждали від російського удару, їм надають всю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, 11 вересня близько 13:50 російські окупаційні війська укотре обстріляли Станіславську громаду Херсонського району.

Під вогонь потрапила будівля медичної амбулаторії. У результаті мінно-вибухові травми отримали фельдшер і пацієнтка.

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