Росіяни чотири рази за день обстріляли Нікополь

Загалом за день по Нікополю прилетіло понад 30 снарядів.

Сьогодні, 11 вересня, росіяни чотири рази обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом за день по Нікополю прилетіло понад 30 снарядів з важкої артилерії та РСЗВ .

В результаті обстрілів постраждали комунальне підприємство, 5 приватних будинків, кілька господарських споруд та газогін.

Також через російські атаки сталося дві пожежі сухої трави.

Наразі залишаються в лікарні троє чоловіків, котрі постраждали від російського удару, їм надають всю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, 11 вересня близько 13:50 російські окупаційні війська укотре обстріляли Станіславську громаду Херсонського району.

Під вогонь потрапила будівля медичної амбулаторії. У результаті мінно-вибухові травми отримали фельдшер і пацієнтка.