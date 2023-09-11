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Поліція Київщини отримала нового керівника

Попереднього очільника облуправління - Андрія Нєбитова - призначили на посаду заступника голови Національної поліції України.

Поліція Київщини отримала нового керівника
Анатолій Щадило
Фото: Поліція Київської області

На Київщині призначили керівника обласного управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління Нацполу.

Голова НПУ Іван Вигівський представив особовому складу нового керівника - генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила.

Попередній керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов стане заступником Вигівського.

"Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації. Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", - сказав голова Нацполіції.

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Нагадаємо, Щадило був начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. До цього керував управлінням Нацполу Хмельниччини.

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