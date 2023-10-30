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Кожна третя країна, яка взяла участь у саміті миру на Мальті, - країна Глобального Півдня

Загалом участь узяли 66 країн.

Кожна третя країна, яка взяла участь у саміті миру на Мальті, - країна Глобального Півдня
Фото: t.me/dashazarivna

Кожна третя країна, яка узяла участь у мирному саміті щодо України на Мальті, є країною Глобального Півдня. Про це повідомила радниця голови Офісу президента Дар’я Зарівна.

“Кількість країн (які беруть участь у заходах щодо саміту миру. - ред.) зростає від зустрічі до зустрічі, у Копенгагені було 15 країн, у Джеді, Саудівській Аравії - 42 країни, і зараз 66 країн. Кожна третя країна, яка брала участь у зустрічі на Мальті, - країна Глобального Півдня. І це те, що дуже тригерить Росію. Тому що вони дуже переживають за те, що ми маємо продуктивну і ефективна комунікація з рядом країн Глобального Півдня”, - заявила Зарівна в ефірі телемарафону. 

Також вона зазначила, що півтора тижня робочі групи зустрічаються з послами низки країн у Києві, кожна зустріч присвячена певному пункту формули і відбувається в якійсь локації, яка має спеціальний зв’язок з цим пунктом. І на останній зустрічі було вже більш ніж 80 країн.

“Варто зазначити, що для тої країни, яка хостить, приймає зустріч радників з нацбезпеки, як Данія, Саудівська Аравія, Мальта, таку кількість країни прийняти дуже важко. 80 країн складно заменеджерувати”, - каже Зарівна. 

Зустрічі у Мальті радниця очільника ОП називає конструктивною, що, на її думку, підтверджує перша спільна заява учасників саміту. 

“Зустріч у Данії була установча, на другій зустрічі ми дійшли до того, що Формула миру - це певна теорія, яку важливо перекласти на мову практики, зрозуміти, як саме вона буде реалізовуватися практично. Зустріч у Мальті була неймовірно конструктивною. Кожна робоча група презентувала свої напрацювання щодо кожного пункту з максимально предметними речами. Ми рухаємося до дуже конкретних і конструктивних результатів”, - відзначила Зарівна. 

Що дуже важливо, каже вона, усі сторони, що брали участь зустрічі, продовжуватимуть працювати над підготовкою установчого саміту на рівні лідерів держав.

Нагадаємо, під час саміту на Мальті обговорювалися плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

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