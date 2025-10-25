Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Світ

Прем’єр Таїланду підпише угоду про припинення вогню з Камбоджею

Водночас тайський лідер пропустить саміт АСЕАН через смерть королеви-матері Сірікит.

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул вирушить до Малайзії, щоб підписати угоду про припинення вогню з Камбоджею. У церемонії візьме участь президент США Дональд Трамп. Водночас тайський лідер пропустить саміт АСЕАН через смерть королеви-матері Сірікит, яка померла в суботу.

Про це пише Reuters.

Саміт пройде у суботу в Куала-Лумпурі. У ньоу візьмуть участь міністри закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Паралельно зі зустрічами відбуваються торговельні переговори між делегаціями США та Китаю.

Трамп має прибути в неділю вранці, і це буде перша зупинка в його азійському турне. Він планував бути присутнім під час підписання угоди про припинення вогню між Камбоджею та Таїландом.

Прем’єр Таїланду Анутін Чанвіракун повідомив, що попросив провести церемонію підписання в неділю вранці, після чого він повернеться до країни. Він також оголосив, що пропустить наступного тижня Саміт АТЕС у Південній Кореї.

На щорічній зустрічі АСЕАН планує виступити за розвиток багатосторонньої торгівлі та поглиблення співпраці з новими партнерами, а також упоратися з наслідками глобальної тарифної політики Трампа. До блоку буде прийнято Східний Тимор, наймолодшу країну Азії - як 11-го члена.

Паралельно зі самітом міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник США Джеймісон Грір проведуть раунд торговельних переговорів із китайською делегацією на чолі з віцепрем’єром Хе Ліфеном.

Світові лідери, зокрема прем’єр Китаю Лі Цян, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, прем’єр Канади Марк Карні, президент ПАР Сиріл Рамафоса та новообрана прем’єрка Японії Санае Такаїчі, приєднаються до Трампа на саміті в неділю.

Унаслідок найбільш запеклих за останній час боїв між державами Південно-Східної Азії загинули десятки людей, а близько 300 000 були тимчасово змушені залишити домівки.
