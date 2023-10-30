Євросоюз підтвердив підтримку української формули миру після саміту на Мальті

У саміті взяли участь радники з національної безпеки та зовнішньої політики з 66 держав та міжнародних організацій.

Під час міжнародних консультацій щодо ключових принципів миру в Україні та світі, що пройшли 28-29 жовтня на Мальті, обговорили проведення Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів. Після зустрічі в Єврокомісії підтвердили підтримку української Формули миру.

Про це у Брюсселі під час брифінгу сказав речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмакер, – пише "Укрінформ".

"Ми вітаємо ініціативу України організувати цю зустріч щодо української Формули миру, ми дякуємо Мальті за її прийняття. Це була зустріч за присутності до 70-ти учасників. Це підтверджує міжнародну увагу до України та потужну підтримку для справедливого й тривалого миру, а також занепокоєння глобальними наслідками російської війни", – відзначив речник.

Він додав, що учасники зустрічі виявили єдність навколо принципів Хартії ООН та дотримання суверенітету і територіальної цілісності України.

Уасники зустрічі підбили підсумки прогресу в рамках зусиль робочої групи у Києві з реалізації окремих положень Формули миру та обмінялися інформацією щодо реалізації практичних ініціатив.

"Обговорені теми є дуже своєчасними. ЄС підтримує українську Формулу миру, а також проведення глобального мирного саміту за якомога більш широкої міжнародної участі. Як вже неодноразово наголошував ЄС, будь-які ініціативи з досягнення широкого, тривалого та справедливого миру в Україні мають ґрунтуватися на повній повазі до її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів", – додав речник Єврокомісії.

Нагадаємо, у консультаціях Глобального саміту миру взяли участь радники з національної безпеки та зовнішньої політики з 66 держав та міжнародних організацій.