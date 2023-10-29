У Росії посилюють воєнну цензуру, – розвідка

У російських вишах заборонили обговорювати негативні економічні та політичні тенденції.

Міністерство просвіти РФ в середині жовтня дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" в Росії під час наукової та навчальної діяльності.

Про це інформує Міноборони Британії з посиланням на інформацію в розвідці.

"Це є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань", – кйдеться у звіті розвідки.

Також, британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері "політично прийнятних, прокремлівських поглядів".

"Кремль хоче і надалі придушувати негативні перспективи "спеціальної військової операції" напередодні очікуваного переобрання президента Владіміра Путіна на новий термін у березні 2024 року", – підсумовується в огляді.

Нагадаємо, у національному спротиві повідомляли про "вербування" студентів на тимчасово окупованих територіях напередодні президентських виборів у Росії.