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У Росії посилюють воєнну цензуру, – розвідка

У російських вишах заборонили обговорювати негативні економічні та політичні тенденції.

У Росії посилюють воєнну цензуру, – розвідка
Фото: EPA/UPG

Міністерство просвіти РФ в середині жовтня дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" в Росії під час наукової та навчальної діяльності. 

Про це інформує Міноборони Британії з посиланням на інформацію в розвідці.

"Це є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань", – кйдеться у звіті розвідки.

Також, британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері "політично прийнятних, прокремлівських поглядів".

"Кремль хоче і надалі придушувати негативні перспективи "спеціальної військової операції" напередодні очікуваного переобрання президента Владіміра Путіна на новий термін у березні 2024 року", – підсумовується в огляді.

Нагадаємо, у національному спротиві повідомляли про "вербування" студентів на тимчасово окупованих територіях напередодні президентських виборів у Росії.

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