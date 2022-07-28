Нацполіція закликає родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК

Національна поліція закликала родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Він розповів, що на деокупованих територіях загалом виявлено близько 1600 тіл українців.

"Частина з них ще не ідентифіковані. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих осіб прийти в поліцію і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити", - сказав Клименко.

Він розповів, що криміналісти Нацполіції показали свою ефективність під час роботи на місцях ворожих ракетних обстрілів у Кременчуці та Вінниці, де загинуло і травмувалося багато людей.

"Завдяки техніці, яку отримали від іноземних партнерів, а це - дві мобільні ДНК-лабораторії, ми на місці проводимо такі тести і встановлюємо особи загиблих", - зазначив голова Нацполіції.

Він також зазначив, що невдовзі США передадуть Національній поліції України ще 26 таких ДНК-лабораторій.

Нагадаємо, на період воєнного стану військові та правоохоронці мають здати свої ДНК-дані.

9 липня Верховна Рада проголосувала за важливий для правоохоронної системи та сфери експертно-криміналістичної діяльності закон "Про державну реєстрацію геномної інформації людини".