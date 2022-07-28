Укрпошта розпочала продаж нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України"

28 липня до Дня Української Державності Укрпошта ввела в обіг четверту поштову марку воєнного стану "Доброго вечора, ми з України". Тематику та ескіз марки традиційно обирали українці шляхом голосування в застосунку Дія та на сторінках в соцмережах Укрпошти.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

"На поштовій марці "Доброго вечора, ми з України!" відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу. Ця марка так само, як і її попередниці, показує незламність, безстрашність і винахідливість українців, якими сьогодні захоплюється весь світ", - йдеться у повідомленні.

Марка надрукована накладом 5 млн примірників, з яких 3 млн – з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 млн – із номіналом W (еквівалент $1,5), призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції. Укрпошта також випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч.

"Придбати марку та іншу філателістичну продукцію з "тракторними військами" можна 28 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку, в тому числі і в селах, а також онлайн: у філателістичному магазині Укрпошти, маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon. Купуючи марку онлайн кожен можете зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ", - інформують в Укрпошті.

Повідомляється, що будуть діяти певні обмеження на продаж. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше двох маркових аркушів кожного номіналу (2+2), два конверти зі штампом "Перший день", а також десять конвертів та десять листівок.

Ескіз поштової марки, конвертів, листівки та штемпелів спецпогашення виконала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець. Для створення ескізу надихаючою для художниці стала сама фраза, а також вона була під великим враженням від героїзму аграріїв. Тому основою зображення став трактор, що тягне танк, який символізує незламність українців. В дизайні маркового аркушу номіналом «W» застосовано філателістичний прийом тетбеш (tête-bêche), коли один ряд марок розміщено в перевернутому вигляді. Це додає випуску художньої привабливості і колекційної цінності.

Укрпошта інформує, що тематику поштової марки було обрано завдяки народному голосуванню. В травні майже 834 тисячі українців з-поміж п'яти варіантів обрали саме цей. На конкурс було надіслано понад 1500 робіт.

Нагадаємо, Укрпошта випустила нову марку "Українська Мрія". Вона присвячена легендарному українському літаку, знищеному росіянами.

Раніше Укрпошта обмежила продаж марки "Русскій воєнний корабль, іді..." через великий ажіотаж. Тираж був розкуплений за кілька днів.