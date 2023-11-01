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На Херсонщині російські окупанти скинули дві авіабомби на дитячий садок

Будівля дитсадка зазнала руйнувань.

На Херсонщині російські окупанти скинули дві авіабомби на дитячий садок
Фото: Олександр Прокудін

Росіяни скинули дві аваібомби на будівлю дитячого садочка у Бериславському районі. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та оприлюднив фото наслідків авіаудару.

Херсонщина. Авіаудари на дитсадок
Фото: Олександр Прокудін
Херсонщина. Авіаудари на дитсадок

"На рахунку російської армії – ще один знищений заклад освіти на Херсонщині. Такий вигляд нині має дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району. На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби", написав посадовець

Нагадаємо, протягом жовтня окупанти 602 рази обстрілювали територію Херсонської області з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атак загинули вісім мирних жителів.

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