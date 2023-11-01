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"Ланцети" – найефективніші безпілотники, які використовує Росія в атаках на Україну, – розвідка

"Ланцети" використовують для атаки на артилерію.

"Ланцети" – найефективніші безпілотники, які використовує Росія в атаках на Україну, – розвідка
Shahed-136
Фото: скрин відео

Російська армія найчастіше використовує малі безпілотні авіаційні системи одностороннього удару "Ланцет" під час атак на Україну. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Російські малі безпілотні авіаційні комплекси одностороннього удару "Ланцет", ймовірно, були одними з найефективніших нових засобів, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців", – пише Міноборони Британії.

Зазначається, що дрони розроблені для пілотування над територією, "чекаючи, поки ціль буде ідентифіковано, перед тим, як пікірувати до неї і детонувати". 

"Ланцети виготовляє ZALA Aero Group. ZALA також виготовляє невеликий безозброєний БПЛА "Орлан-10", який Росія часто розгортає разом із "Ланцетом" для виявлення цілей", – йдеться у звіті розвідки.

Росія розгортає "Ланцети" для атаки на пріоритетні цілі, і вони стають дедалі помітнішими в ключовій боротьбі, вражаючи ворожу артилерію. 

Нагадаємо, уночі окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах. Ворог застосував «Шахеди» та керовану авіаційну ракету Х-59.

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