Росія втратила понад 5 тисяч танків у війні проти України – Британія в ОБСЄ

Росія робить вигляд, що перемагає, але забуває, що втратила на цій війні вже 5 тисяч танків. Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, – пише Укрінформ.

"Жахлива війна Росії проти України триває вже у 200 разів довше, ніж Росія прогнозувала. Неймовірна оборона України є результатом величезної мужності та стійкості українського народу", – зазначив Окотт.

Він попережає також про те, що цієї зими РФ знову спробує завдати прямий удар по українській енергетичній інфраструктурі.

"Якщо їй вдасться поповнити свої зменшені запаси крилатих ракет дальнього радіусу дії". І це "буде відповідати тому цинічному шляху, який росія обрала для ведення своєї незаконної війни", – підкреслив Ніколас Окотт.

При цьому Росія продовжуватиме приховувати свої незліченні військові невдачі, щоб це фіаско тривало.

"Навіть на цьому дипломатичному форумі Росія погрожуватиме знищити українські літаки, у той час, як вона продовжує збивати свої власні літаки в небі. Вона говоритиме про військові успіхи, хоча зараз контролює лише половину української території, яка була у неї на початку кампанії. Вона може навіть показати кілька одиниць техніки НАТО на обов'язковому слайд-шоу, ніколи не визнаючи, що росія вже втратила 5000 танків у цій катастрофічній кампанії", – спрогнозував Окотт.

Він також вказав на те, що росія вимушена зараз співпрацювати лише з авторитарними режимами.

"Росія може проголошувати новий світовий порядок, але це – світовий порядок, в якому росія запрошує терористичне угрупування ХАМАС до Москви після жорстокого вбивства ХАМАСом понад 1400 ізраїльських громадян. Це – світовий порядок союзу з Іраном, постачальником ударних безпілотників-камікадзе "Шахед", які широко використовуються росією для вбивства українських цивільних осіб та атак на критично важливу інфраструктуру. Це – розвиток Північної Кореї, яка є новим стратегічним партнером росії у сфері озброєнь та постачальником військової допомоги", – заявив Окотт.

Він додав, що мова насправді йде не про "новий світовий порядок", а про "групу авторитарних держав, які об'єдналися через відчай".

"Об'єднання з такими режимами свідчить про глибину, до якої впала росія, намагаючись утримувати далі свої війська на полі бою. росія робить це в той час, як вона продовжує зазнавати нищівних втрат як навколо Авдіївки, так і в ході кампанії в цілому", – наголосив Окотт.

Він також підкреслив, що Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати Україну, допоки Росія не залишить українську територію.

"Що стосується Росії, то винні будуть притягнуті до відповідальності за руйнівну і катастрофічну кампанію – найдовший "бліцкриг" у військовій історії, що триває вже понад 600 днів. Україна переможе у цій війні", – заявив Окотт.

Нагадаємо, за даними Генштабу українські війська знищили понад 5100 ворожих танків та 301 490 осіб російського війська.