В останній день жовтня в Києві зареєстрований температурний рекорд

Попередній рекорд для цього дня був зареєстрований майже 100 років тому.

У Києві 31 жовтня було зареєстровано температурний рекорд.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

Вчора, 31 жовтня, у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла 21,7°С.

Це на 1,2°С вище попереднього рекордного показника, який був зареєстрований в 1926 році.

Нагадаємо, станом на 31 жовтня в Києві до тепла підключили всі будинки, що знаходяться в управлінні комунальних керуючих компаній.

За індивідуальними заявками продовжують підключати будинки ОСББ, ЖБК та відомчі.