В останній день жовтня в Києві зареєстрований температурний рекорд

У Києві 31 жовтня було зареєстровано температурний рекорд.
Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.
Вчора, 31 жовтня, у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла 21,7°С.
Це на 1,2°С вище попереднього рекордного показника, який був зареєстрований в 1926 році.
Нагадаємо, станом на 31 жовтня в Києві до тепла підключили всі будинки, що знаходяться в управлінні комунальних керуючих компаній.
За індивідуальними заявками продовжують підключати будинки ОСББ, ЖБК та відомчі.