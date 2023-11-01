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В останній день жовтня в Києві зареєстрований температурний рекорд

Попередній рекорд для цього дня був зареєстрований майже 100 років тому.

В останній день жовтня в Києві зареєстрований температурний рекорд

У Києві 31 жовтня було зареєстровано температурний рекорд.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

Вчора, 31 жовтня, у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла 21,7°С.

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Це на 1,2°С вище попереднього рекордного показника, який був зареєстрований в 1926 році.

Нагадаємо, станом на 31 жовтня в Києві до тепла підключили всі будинки, що знаходяться в управлінні комунальних керуючих компаній.

За індивідуальними заявками продовжують підключати будинки ОСББ, ЖБК та відомчі.

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