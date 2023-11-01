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Російські окупанти атакували село на Херсонщині. Є жертви

Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один мирний житель отримав травми.

Російські окупанти атакували село на Херсонщині. Є жертви
Фото: Херсонська облпрокуратура

Вранці у середу російські окупаційні війська здійснили обстріл Бериславського району Херсонської області. Унаслідок атаки є загиблий і травмований. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. 

Відомо, що окупанти вдарили по селу Зміївка. Внаслідок влучань загинув 43-річний чоловік, ще один місцевий мешканець отримав травми.

Повідомлялося, що у Зміївці росіяни атакували з безпілотника 68-річного чоловіка. У нього діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока й ноги. Його шпиталізували. 

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

У середу окупанти обстріляли з безпілотника жінку у селі Новорайськ. Постраждалого госпіталізували.

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