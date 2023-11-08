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США ввели санкції проти трьох компаній, які допомагали Росії виробляти високоточну зброю

Одна зкомпаній постачала електроніку до Росії на суму 7 мільйонів доларів.

США ввели санкції проти трьох компаній, які допомагали Росії виробляти високоточну зброю
Фото: rada.gov.ua

Уряд США запровадив експортні обмеження щодо семи осіб та трьох компаній, які, ймовірно,  допомагають РФ виробляти високоточну зброю. Про це йдеться у документі Мінторгу США.

В уряді США вважають, що компанії та особи, проти яких запровадили експортні обмеження, причетні до незаконного придбання електроніки подвійного призначення для РФ на мільйони доларів.

"Саме компанія SH Brothers допомагала РФ отримати кошти для виробництва високоточної зброї. Через уже запроваджені санкції, Кремль не може виробляти самостійно", — йдеться в документі.

У США вказали, що дана компанія викликає найбільше занепокоєння, через критичну роль, яку вона відіграла у виробництві зброї для РФ.

Як зазначено в матеріалах суду, деякі з електронних компоненти з однаковою маркою, моделлю та номером деталі, відправлені відповідачами через SH Brothers, знайшли у російській техніці зі зброєю та засобах радіорозвідки в Україні, в тому числі комплексах радіорозвідки, РЕБ, вертольотах Ка-52, в БПЛА "Орлан-10".

Відомо, що компанія здійснила сотні поставок до Росії на суму понад 7 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили новий масштабний пакет санкцій проти Росії. У переліку опинилися фізичні та юридичні особи, які підтримують роботу воєнпрому РФ. Обмеження мають порушити роботу мережі виробників, експортерів та імпортерів пріоритетних для РФ товарів і запчастин.

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