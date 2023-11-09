США вдарили по підконтрольному Ірану об’єкту у Сирії

Це стало відповіддю на серію нападів на американських громадян в Іраку та Сирії.

США вдарили по підконтрольних Ірану об’єктах у Сирії.

Про це повідомляє Центральне командування США.

“Після серії нападів на американських громадян в Іраку та Сирії сили Центрального командування США (USCENTCOM) завдали авіаудару по об’єкту в Сирії, який використовувався Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану та пов’язаними з ним групами. Ми вживемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наших людей від тих, хто відповідальний за напади, і дамо відповідь у час і в місці за нашим вибором”, - йдеться в повідомленні.

Following a series of attacks against U.S. persons in Iraq and Syria, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted an air strike against a facility in Syria used by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and affiliated groups. We will take all necessary measures to… pic.twitter.com/KoLGWbnaxo — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 8, 2023

Зазначимо, що раніше США вже завдавали урадів по іранських об’єктах у Сирії.

Нагадаємо, у кінці жовтня радник президента США Салліван заявив, що ризик розширення конфлікту на Близькому Сході реальний. Джейк Салліван каже, що Сполучені Штати роблять усе, що у їхніх силах, щоб стримати і запобігти цьому.

Тим часом, за даними видання Bloomberg, Ізраїль перестав попереджати Росію про удари по Сирії. Існує небезпека того, що Сирія стане новим фронтом у війні Ізраїлю та ХАМАСу.