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США вдарили по підконтрольному Ірану об’єкту у Сирії

Це стало відповіддю на серію нападів на американських громадян в Іраку та Сирії.

США вдарили по підконтрольному Ірану об’єкту у Сирії
Ілюстративне фото: F-16 Повітряних сил США запускає ракету AGM-65D Maverick.
Фото: f-16.net

США вдарили по підконтрольних Ірану об’єктах у Сирії. 

Про це повідомляє Центральне командування США. 

“Після серії нападів на американських громадян в Іраку та Сирії сили Центрального командування США (USCENTCOM) завдали авіаудару по об’єкту в Сирії, який використовувався Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану та пов’язаними з ним групами. Ми вживемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наших людей від тих, хто відповідальний за напади, і дамо відповідь у час і в місці за нашим вибором”, - йдеться в повідомленні.

 

Зазначимо, що раніше США вже завдавали урадів по іранських об’єктах у Сирії. 

Нагадаємо, у кінці жовтня радник президента США Салліван заявив, що ризик розширення конфлікту на Близькому Сході реальний. Джейк Салліван каже, що Сполучені Штати роблять усе, що у їхніх силах, щоб стримати і запобігти цьому. 

Тим часом, за даними видання Bloomberg, Ізраїль перестав попереджати Росію про удари по Сирії. Існує небезпека того, що Сирія стане новим фронтом у війні Ізраїлю та ХАМАСу.

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