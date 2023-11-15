Євросоюз планує додати до пакету санкцій експорт двигунів для дронів до Росії, – Bloomberg

У рамках 12-го пакету санкцій проти Росії, окрім санкцій на діаманти, Євросоюз пропонує заборонити експорт хімікатів, літієвих батарей, термостатів та деталей до двигунів для дронів-"камікадзе", які Росія використовує для виготовлення зброї проти України, – повідомляє Bloomberg з посиланням на документ ЄС.

За даними Bloomberg, Росія імпортує частину обладнання з Європи та використовує його для виробництва боєприпасів.

"Росія імпортує частину обладнання, включаючи зварювальні апарати та блоки ЧПУ, з Європи та використовує їх для виготовлення боєприпасів. Гонитва за джерелами виготовлення боєприпасів стала вирішальною, оскільки Україна готується до тривалої війни. Москва змогла зберегти своє виробництво боєприпасів, тоді як союзники Києва ризикують не виконати зобов’язання щодо забезпечення України артилерійськими снарядами", – пише видання.

Основною метою нового пакету санкцій ЄС полягає в придушенні здатності Кремля обходити санкції Євросоюзу і "годувати свою військову машину".

У 12-му пакеті санкцій ЄС проти Росії Євросоюз пропонує додати до санкційного списку хімікати, літієві батареї, термостати, а також двигуни та сервомотори для безпілотників, які РФ виробляє та використовує проти України. Пропозиції також включають обмеження на імпорт зрідженого пропану, чавуну та шпигелейзену, мідного дроту, алюмінієвого дроту, фольги і труб.

Якщо вони будуть схвалені, до списку організацій, торгівлю з якими буде обмежено, буде додано понад 30 компаній, включаючи компанії в Казахстані, Узбекистані, Сінгапурі та кілька російських машинобудівних компаній.

Держави-члени блоку планують обговорити пропозиції цього тижня.

Нагадаємо, у новий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть представити уже цього тижня. У перелік потраплять нові імена з РФ, а також діаманти і посилення стелі цін на нафту.