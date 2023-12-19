На Куп’янському напрямку окупантів масово косить “мишача лихоманка”, – ГУР

Українська розвідка повідомляє, що скарги окупантів на лихоманку командування проігнорувало, що значно знизило боєздатність російських солдатів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що у підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами та повну відсутність медичної допомоги.

За даними ГУР, на Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої “мишачої лихоманки”. Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.

Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

“Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу “мишача лихоманка” нагадує звичайний грип. У підсумку - “мишача лихоманка” значно знизила боєздатність російських “щурів”, – повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.