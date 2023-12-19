Найкращі сайти для вивчення англійської з нуля

Англійська - одна з найпопулярніших і затребуваних мов, що відкриває безліч можливостей. Один з найефективніших способів – онлайн навчання. У цій статті ми розглянемо найкращі ресурси для вивчення мови «з нуля».

1. Англійська Мова З Нуля BistroEnglish.com

Онлайн-школа Оксани Долинка пропонує індивідуальний підхід для кожного учня. Тут ви знайдете багато безкоштовних ресурсів для вивчення англійської мови:

Відеоуроки на різні теми (граматика, вирази на кожен день, уроки з легендарних фільмів та пісень);

Аудіоуроки, які зручно слухати у машині, спортзалі, по дорозі на роботу чи навчання тощо;

Корисні поради, які допоможуть вам спростити шлях у вивченні англійської мови та набратися мотивації.

Вишенькою на торті є авторські курси від Оксани Долинка – професійного викладача з досвідом понад 12 років, сертифікованої Кембриджем.

Найбільш підходящим для вивчення з нуля є програма: "Англійська за 4 тижні 2 в 1", до якої входять:

-Цікаві відеоуроки за авторською методикою;

-Короткі та результативні аудіоуроки;

-Діалоги з носіями мови;

-Поглиблене вивчення лексики та граматики;

-Розвиток розмовних навичок та розуміння мови.

У BistroEnglish.com вже ціла армія шанувальників по всьому світу і вони відзначають важливі переваги вивчення англійської мови з Оксаною:

Основна мова матеріалів – російська, що дуже важливо для розуміння нової інформації.

Участь носіїв мови, які допомагають навчитися розуміти мову на слух.

Доступне та зрозуміле пояснення найскладніших тем та нюансів.

2. Easy World of English

Ця веб-школа пропонує на вибір курси з граматики, вимови, читання та словника з картинками. Програми підійдуть для тих, хто вже має знання англійської, оскільки всі матеріали представлені англійською мовою. Великою перевагою навчального матеріалу є практика наприкінці кожного уроку.

3. Learn English Today

Ця онлайн-школа пропонує курси з різних аспектів мови. Також на сайті є ігровий формат:

1) Кросворди;

2) Переплутані пропозиції;

3) Вікторини;

4) Пропущені слова;

5) Вправи зіставлення.

4. BBC Learning English

Онлайн-школа пропонує програму від відомого видання ВВС. Процес навчання розбитий на блоки із сесіями. Сукупність теорії та практики дає учню необхідні знання.

Висновок:

У сучасному світі нам доступні різноманітні онлайн-ресурси для вивчення англійської мови з нуля, включаючи безкоштовні відеоуроки, курси з граматики та вимови, а також багато іншого. Але платформа BistroEnglish.com від Оксани Долинка однозначно вирізняється. Це один із небагатьох сайтів російською мовою, наповнений корисними безкоштовними матеріалами та ефективними комплексними програмами.