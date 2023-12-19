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Окупанти запускали по Херсонщині "шахеди", пофарбовані в чорний колір, - Гуменюк

Так ворог розраховує ускладнити роботу мобільних вогневих груп - їм складніше виявити у темному небі чорний дрон.

Окупанти запускали по Херсонщині "шахеди", пофарбовані в чорний колір, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

На Херсонщині українські захисники зафіксували та збили рсоійські безпілотники чорного кольору.

Про це у ефірі телемарафону повідомила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

"Поки що швидкісних шахедів ми не фіксували, але пофарбовані у темний колір ми вже бачили. Збиття підтвердило, що вони час від часу використовуються. Не всі в тих партіях, які ми зафіксували по атаках на нашій зоні відповідальності, пофарбовані у темний колір. Але на Херсонщині днями ми зафіксували збиті «Шахеди» чорного кольору", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що таким чином ворог розраховує ускладнити роботу мобільних вогневих груп, які орієнтуються акустично, - за допомогою прожекторів їм складніше виявити у чорному небі чорний шахед.

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Нагадаємо, що під час нічної масованої атаки на Київ 25 листопада росіян також застосовували чорні "шахеди".

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