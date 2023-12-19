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Окупанти намагалися прорвати оборону в Харківській області, – речник Генштабу

Найбільшу кількість атак ворога Сили оборони відбили на Авдіївському напрямку. 

Окупанти намагалися прорвати оборону в Харківській області, – речник Генштабу
Андрій Ковальов
Фото: EPA/UPG

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. 

Відбили 11 атак росіян у районах Авдіївки та ще 13 атак у районі Сєвєрного, південніше Тоненького, Первомайського і Невельського Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телефмарафону.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками був відбито 13 атак ворога", – сказав він.

На Запорізькому захисники відбили 17 атак в районах західніше Вербового та Роботиного. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активним діями завдавати окупантам втрат.

На Куп'янському напрямку захисники відбили п'ять атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ. На Лиманському захисники відбили 10 атак ворога в районах Макіївки Луганської області, східніше Тернів та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 21 атаку ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат.

Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень, ворог завдав одного ракетного і шість авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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