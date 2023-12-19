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Волонтер та віськовий Роман Сініцин розповів про проблеми в армії, збори на військо та тривалість війни

"Мене влаштовує, що можна вбивати росіян та ще й отримувати за це гроші".

Волонтер та віськовий Роман Сініцин розповів про проблеми в армії, збори на військо та тривалість війни
Архівне фото
Фото: скрин відео

Роман Балан, відомий під псевдонімом Сініцин. Він волонтер, громадський діяч, а нині військовий. Роман мобілізувався до ЗСУ у серпні 2023 року. Із 2014 року він допомагав армії як волонтер. Наразі він розповів про проблеми армії, так і про сценарії закінчення цієї війни.

Про це йдеться у новому відео проєкту "Український Свідок".

"Останні півтора року я та вся команда фонду Притули (Роман є координатором військового напрямку фонду) тісно взаємодіяли з військовими, їздили на позиції. Тому я розумів, куди я йду, для чого та з ким буду служити", - зазначив Роман.

Він розповів журналістам проєкту, які проблеми існують в армії зараз. "По-перше, ми зазнаємо втрат. По-друге, військові, які воюють вже другий рік, не мають розуміння ані про демобілізацію, ані про ротацію. Всі усвідомлюють, що воювати доведеться довго, люди хочуть мати в голові дедлайн, аби планувати життя", - пояснив військовий.

У соцмережі X (раніше Twitter) Роман відомий під нікнеймом "Майор". Проте у війську він має звання молодшого лейтенанта.

"Я не прагну стати майором, - розповідає він. - Мені байдуже, чи отримаю я погони. Для мене головне, що я служу у підрозділі та займаюсь тим, чим хотів займатись. За те, що я можу вбивати росіян, мені ще й платять гроші. Мене це влаштовує".

Військовий дає власний прогноз щодо тривалості війни: "Люди сподівались, що ми переможемо за пів року. Чесно кажучи, я в це не вірив. Я гадав, що росія посиплеться внаслідок політичних змін, але поки вони не посипались. Я песиміст, тому гадаю, що війна триватиме п’ять років, а не пів року".

Популярність Романа у соцмережах (станом на грудень 2023 року його акаунт в X має понад 93 тисячі підписників) приносить користь війську. На своїй сторінці Роман публікує фото із котом на прізвисько Сирський, який вже став інтернет-зіркою, і закликає підписників донатити на армію.

"Це дуже допомагає збирати гроші на засоби для тих чи інших підрозділів. Наразі триває збір з котом на наземну станцію керування FPV та 5 бортів Shark Mini. Наші екіпажі будуть літати, а техніка окупантів буде горіти", - додав Роман.

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