Сирський: росіяни наступають на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках

Ворог намагається захопити Часів Яр, потім піти на Костянтинівку, Дружківку, Славянськ та Краматорськ.

Російські війська наступають на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, аби захопити нові населені пункти Донецької та Харківської областей.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "шторм z" та "шторм v".

"Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Славянськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області", - пояснив Сирський.

На Лиманському напрямку окупанти перейшли до постійних атак позицій наших військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.

Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

"Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога", - наголосив Сирський.

Він також зазначив, що низку рішень щодо способів знищення ворога командування приймало безпосередньо в районах бойових дій.

"На всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону та знищують ворога. Противник несе великі втрати, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих з колишніх в‘язнів. Попри щоденні втрати в особовому складі та техніці російські окупанти продовжують проведення наступальних дій", - додав командувач.

Сирський також розповів, що за першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця» близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або ушкоджено понад 500 одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів.

"На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у приорітеті під час планування операцій", - наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 2 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною їх було знищено.