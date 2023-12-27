РФ вдарила по регіональних електромережах в Чернігівській області

Люди не постраждали.

Росіяни атакували обладнання регіональних електромереж та водонапірну башту в одному з прикордонних сіл Сновської громади Чернігівської області. Люди не постраждали, повідомили в МВС. Мешканців закликали евакуюватися до безпечніших громад.

"Без електропостачання залишилося декілька населених пунктів. На щастя, люди не постраждали. Поліція задокументувала наслідки ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.



Фото: МВС у Telegram