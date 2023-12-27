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РФ вдарила по регіональних електромережах в Чернігівській області

Люди не постраждали. 

РФ вдарила по регіональних електромережах в Чернігівській області
Фото: МВС у Telegram

Росіяни атакували обладнання регіональних електромереж та водонапірну башту в одному з прикордонних сіл Сновської громади Чернігівської області. Люди не постраждали, повідомили в МВС. Мешканців закликали евакуюватися до безпечніших громад. 

"Без електропостачання залишилося декілька населених пунктів. На щастя, люди не постраждали. Поліція задокументувала наслідки ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС у Telegram

  • Чернігівська і Сумська області було частково окуповані на початку повномасштабного вторгнення. На території обох областей росіяни вчиняли численні воєнні злочини. Навесні 2022 захисники звільнили їх, але ворог продовжує обстрілювати населені пункти зі своєї території. 
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