Тарнавський: російська армія багато запозичає у нас, швидко навчається і копіює найбільш ефективні дії

За майже два роки повномасштабного вторгнення в Україну поведінка російських військ змінюється. Не жаліючи свій людський ресурс, вони продовжують виконувати ті завдання, які перед ними стоять, хоча реально розуміють, що на деяких ділянках вони втрачають, а морально-психологічний стан у них на дуже низькому рівні.
Про це в інтерв'ю ВВС розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Скажу відверто, росіяни дуже гарно вчаться – на наших помилках, на своїх помилках. Чим беруть росіяни? Росіяни беруть своєю кількістю, людськими масами", - зазначив він.
Тарнавський розповів, що ворог на початку своїх штурмових дій масово застосовував техніку, але це у них не виходило ефективно, бо спрацювали наші мінні поля та протитанкові засоби.
"Зараз можна казати, що російська армія дуже багато запозичає у нас. Швидко навчається і, напевно, адаптується, копіює ті дії, які у нас найбільш ефективні. Навіть тактичні наші дії ворог бере собі на озброєння – під час тих же штурмових дій в окопах, при наближенні до окопів. Наприклад, дуже схоже почали проводити атаки групами – відділення, взвод за підтримки двох, максимум чотирьох бронемашин. Звичайно, залишаються і масовані, так звані "м’ясні штурми" піхотою. Для росіян це нормально", - сказав генерал.
Також ворог нарощує застосування дронів-камікадзе, широко застосовує наземні роботизовані платформи в основному для підвезення боєприпасів на позиції.
"Російські окупанти експериментують – встановлюють на них протитанкові засоби, кулемети. І дуже вони гарно вчаться, в тому числі на наших позитивних діях. Що нас, з одного боку, радує, а з іншого – може, і ні", - додав Тарнавський.
- У Генштабі також раніше повідомляли, що противник активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів.
- Росіяни також не припиняють спроби захопити Авдіївку на Донеччині. Місто обстрілюються цілодобово, а штурмові дії на напрямку не припиняються. Ще в березні Сили оборони говорили, що Авдіївка може стати другим Бахмутом, де тривали важкі бої.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ситуацію в Авдіївці та Бахмуті, і наголосив, що якщо сил недостатньо, краще зберегти людей, а вже потім - відвоювати. "Нам дорогий кожний клаптик нашої землі... І будь то Бахмут, чи Авдіївка – оборонятимемо рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил буде недостатньо і бачитимемо, що краще зберегти людей – звісно, ми таке рішення ухвалимо та збережемо людей, а потім - відвоюємо. Все залежатиме від ситуації", - сказав Залужний.