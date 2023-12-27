Тарнавський: російська армія багато запозичає у нас, швидко навчається і копіює найбільш ефективні дії

За майже два роки повномасштабного вторгнення в Україну поведінка російських військ змінюється. Не жаліючи свій людський ресурс, вони продовжують виконувати ті завдання, які перед ними стоять, хоча реально розуміють, що на деяких ділянках вони втрачають, а морально-психологічний стан у них на дуже низькому рівні.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Скажу відверто, росіяни дуже гарно вчаться – на наших помилках, на своїх помилках. Чим беруть росіяни? Росіяни беруть своєю кількістю, людськими масами", - зазначив він.

Тарнавський розповів, що ворог на початку своїх штурмових дій масово застосовував техніку, але це у них не виходило ефективно, бо спрацювали наші мінні поля та протитанкові засоби.

"Зараз можна казати, що російська армія дуже багато запозичає у нас. Швидко навчається і, напевно, адаптується, копіює ті дії, які у нас найбільш ефективні. Навіть тактичні наші дії ворог бере собі на озброєння – під час тих же штурмових дій в окопах, при наближенні до окопів. Наприклад, дуже схоже почали проводити атаки групами – відділення, взвод за підтримки двох, максимум чотирьох бронемашин. Звичайно, залишаються і масовані, так звані "м’ясні штурми" піхотою. Для росіян це нормально", - сказав генерал.

Також ворог нарощує застосування дронів-камікадзе, широко застосовує наземні роботизовані платформи в основному для підвезення боєприпасів на позиції.

"Російські окупанти експериментують – встановлюють на них протитанкові засоби, кулемети. І дуже вони гарно вчаться, в тому числі на наших позитивних діях. Що нас, з одного боку, радує, а з іншого – може, і ні", - додав Тарнавський.