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У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого “шахеда” загинули двоє, ще 3 отримали поранення

Серед поранених - 17-річний хлопець. Безпілотник впав на дачні будинки.

У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого “шахеда” загинули двоє, ще 3 отримали поранення
Одещина, 27 грудня 2023
Фото: Сили оборони півдня України

Сили оборони півдня України повідомили, що вночі ворог атакував південні регіони “шахедами”. Було 2 хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин, які склали 7 годин напруженої бойової роботи.

Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе:

  • 12 на Одещині
  • 3 на Миколаївщині
  • 2 на Вінниччині.

Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється.

На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. 

Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

За даними Офісу генпрокурор, загинули двоє людей. В ОВА уточнили, що одна людина загинула на місці, а ще один чоловік помер унаслідок поранень у лікарні. Підліток залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно.

Наслідки удару
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram
Наслідки удару

Наслідки удару
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки удару

Наслідки удару
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки удару

Наслідки удару
Фото: Офіс генпрокурора
Наслідки удару

Зазначимо, що загалом цієї ночі РФ атакувала Україну 46 "шахедами" з двох напрямків. Повітряні сили повідомили, що знищили 32 цілі.

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