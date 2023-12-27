У передмісті Одеси внаслідок падіння уламків збитого “шахеда” загинули двоє, ще 3 отримали поранення

Сили оборони півдня України повідомили, що вночі ворог атакував південні регіони “шахедами”. Було 2 хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин, які склали 7 годин напруженої бойової роботи.

Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе:

12 на Одещині

3 на Миколаївщині

2 на Вінниччині.

Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється.

На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов.

Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

За даними Офісу генпрокурор, загинули двоє людей. В ОВА уточнили, що одна людина загинула на місці, а ще один чоловік помер унаслідок поранень у лікарні. Підліток залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно.

Фото: Офіс генпрокурора в Telegram Наслідки удару

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки удару

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки удару

Фото: Офіс генпрокурора Наслідки удару

Зазначимо, що загалом цієї ночі РФ атакувала Україну 46 "шахедами" з двох напрямків. Повітряні сили повідомили, що знищили 32 цілі.