Біля Роботиного росіяни розстріляли трьох полонених

Російські окупанти в грудні розстріляли трьох українських військовополонених у Запорізькій області. Відео зі злочином наразі поширено в Інтернеті.
За даними слідства, військовослужбовці армії Росії під час бойового зіткнення зі Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли, повідомили в Офісі генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні. Це не єдиний воєнний злочин росіян проти полонених. Упродовж місяця у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення.
- Використання українських військових як "живого щита" теж було зафіксовано в Запорізькій області. Радіо Свобода опублікувало відео, на якому росіяни вели полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Російські військові періодично стріляли з автоматів у бік український позицій, а один із росіян фізично прикривалися українським полоненим. Інший російський військовий кидав ймовірно гранату в бік українських позицій. Українські бійці, які надали відео, зазначили, що це “розвідка боєм” для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ.
- Узимку цього року росіяни розстріляли українського беззбройного полоненого Олександра Мацієвського. У нього вистріли після слів "Слава Україні".