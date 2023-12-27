Біля Роботиного росіяни розстріляли трьох полонених

Російські окупанти в грудні розстріляли трьох українських військовополонених у Запорізькій області. Відео зі злочином наразі поширено в Інтернеті.

За даними слідства, військовослужбовці армії Росії під час бойового зіткнення зі Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні. Це не єдиний воєнний злочин росіян проти полонених. Упродовж місяця у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення.