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На війні загинув молодший сержант Олександр "Рудий" Руденко

Військовий загинув від важких поранень на Донеччині.

На війні загинув молодший сержант Олександр "Рудий" Руденко
Олександр Руденко
Фото: Демократична Сокира

24 грудня у Святвечір в боях за Донеччину загинув молодший сержант Олександр "Рудий" Руденко. Військовий отримав важкі поранення. 

Олександр Руденко був командиром бойової машини – командиром 2 відділення спеціального призначення 2 взводу спеціального призначення 1 роти спеціального призначення Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького, – йдеться у повідомленні "Демократичної сокири" у Facebook.

В організації розповіли, "Рудий" любив життя, але останні роки віддавався повністю війні.

"Сміливий, відчайдушний, талановитий, ти був не лише Воїном, але й вірним Побратимом. Люто і вперто мстився ворогам за кожного загиблого.Ти часто бував на нашому волонтерському складі. Казав, що тут тобі стає легше і можна перепочити. Казав, що приїжджаєш не лише за допомогою, а більше – за спілкуванням", – ідеться у повідомленні.

В Олександра Руденка залишилася дружина та маленький син. Підтримати родину можна тут:4790729937011161 – (картка дружини Аліни Руденко).

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