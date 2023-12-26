На окупованих територіях Запоріжжя розпочали примусовий збір підписів за Путіна

На тимчасово окупованих територіх Запорізької області росіяни почали примусовий збір підписів у підтримку Володимира Путіна напередодні президентських виборів у РФ. "Виїзні бригади волонтерів" з Росії працюють на держпідприємствах та інших бюджетних закладах.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях триває фарс під назвою “вибори президента рф”. Так, наразі йде збір підписів нібито в підтримку висування диктатора путіна у кандидати. Збір проводять на захоплених землях України, й в кращих традиціях збір відбувається примусово. Більшість відкритих точок стоять без черги, водночас “виїзні бригади волонтерів” (звезених з рф) працюють на держпідприємствах та інших бюджетних закладах", — пишуть у ЦНС.

Працівників змушують показувати лояльність до Путіна. Такі дії є пропагандисьтською діяльністю окупантів та триватимуть до кінця січня 2024 року.