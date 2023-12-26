На окупованих територіях Запоріжжя розпочали примусовий збір підписів за Путіна

На тимчасово окупованих територіх Запорізької області росіяни почали примусовий збір підписів у підтримку Володимира Путіна напередодні президентських виборів у РФ. "Виїзні бригади волонтерів" з Росії працюють на держпідприємствах та інших бюджетних закладах.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях триває фарс під назвою “вибори президента рф”. Так, наразі йде збір підписів нібито в підтримку висування диктатора путіна у кандидати. Збір проводять на захоплених землях України, й в кращих традиціях збір відбувається примусово. Більшість відкритих точок стоять без черги, водночас “виїзні бригади волонтерів” (звезених з рф) працюють на держпідприємствах та інших бюджетних закладах", — пишуть у ЦНС.
Працівників змушують показувати лояльність до Путіна. Такі дії є пропагандисьтською діяльністю окупантів та триватимуть до кінця січня 2024 року.
- Росіяни планують провести вибори президента РФ на окупованих українських територіях.Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня.
- Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю. Таким чином МО РФ намагається “підловити” нелояльні негативні Телеграм-канали.
- Окупанти вже затвердили положення про вибори на тимчасово окупованих територіях. ЦВК Росії дозволила голосувати на тимчасово окупованих територіях без російських паспортів.