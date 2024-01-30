На базі легендарного Луганського прикордонного загону створили ще один загін бригадного типу.

Державна прикордонна служба нарощує свої бойові спроможності. На базі Луганського прикордонного загону Держприкордонслужби України створили ще один загін бригадного типу, який уже виконує завдання із відсічі ворожої агресії. Він отримав назву «ПОМСТА» і входить до бригад Гвардії наступу.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як зазначають у ДПСУ, ще із весни 2014 року воїни загону на чолі зі своїм командиром, нинішнім Головою служби Сергієм Дейнеком, давали достойну відсіч окупантам.

"Саме цей загін найдовше з усіх силових структур тримав оборону в Луганську. На початку літа 2014 року проросійські бойовики кілька днів штурмували розташування управління частини, ведучи вогонь з будинків мирних мешканців обласного центру", – додали прикордонники.

Також зазначають, що вже майже десять років військові Луганського загону зі зброєю в руках відстоюють суверенітет та територіальну цілісність України. Зокрема, у 2018 році прикордонному загону присвоєно найменування імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, офіцера, який героїчно загинув на Луганщині у бою з диверсантами, яких прикривала бронетехніка та авіація росіян.

Як йдеться у повідомленні, прикордонники Луганського загону пройшли найгарячіші напрямки фронту у кількасот кілометрів: Бахмут, Лиман, Рубіжне, Кремінна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Сіверськ, Федорівка, Святогірськ та багато інших.

Також багато із військових нагородили високими відзнаками.

"Лише від початку повномасштабного вторгнення 5 військовослужбовців прикордонного загону удостоєні почесним званням Героя України з нагородженням ордена "Золота Зірка", 4 з них – посмертно", – кажуть в ДПСУ.

Зараз Луганський прикордонний загін реформовано у бригаду Гвардії наступу із символічною назвою "ПОМСТА".

"Варто зазначити, що бойові можливості цього підрозділу зараз значно нарощені, є відповідні засоби – броньована техніка, спецавтомобілі, зенітні, артилерійські та протитанкові засоби, системи аеророзвідки та ударні БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, сучасні ПЗРК, снайперське озброєння тощо. Водночас військовослужбовці Луганського загону пройшли численні навчання і злагодження, як в Україні, так і за кордоном: Великій Британії, Іспанії, Німеччині та інших країнах", – коментують в ДПСУ.

Як зазначив командир Луганського прикордонного загону полковник Олександр Осипець, гаслом помсти є гасло "Відроджені перемогти".