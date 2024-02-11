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США завдали ударів по безпілотних катерах та протикорабельних ракетах хуситів

Ракети були підготовлені домзапуску по кораблях у Червоному морі. 

США завдали ударів по безпілотних катерах та протикорабельних ракетах хуситів
Фото: EPA/UPG

Військові Сполучених Штатів Америки завдали успішних ударів по двох безпілотних надводних катерах та трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, які були підготовлені до запуску проти кораблів у Червоному морі. 

Про це повідомили сили Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х (Twitter).

"10 лютого, між 16:00 та 17:00 (за часом Сани), сили Центрального командування США (CENTCOM) успішно завдали ударів самооборони по двох безпілотних надводних катерах (USV) та трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах (ASCM)", –  йдеться у повідомленні. 

Ударів завдали на північ від Ель-Худейди, що у Ємені. Повідомляється, що зброя була підготовлена до запуску проти кораблів у Червоному морі. 

"CENTCOM ідентифікував ці USV і ракети в районах Ємену, контрольованих хуситами, і визначив, що вони представляють безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні. Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових суден", –  додали у Командуванні. 

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