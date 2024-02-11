США завдали ударів по безпілотних катерах та протикорабельних ракетах хуситів

Ракети були підготовлені домзапуску по кораблях у Червоному морі.

Військові Сполучених Штатів Америки завдали успішних ударів по двох безпілотних надводних катерах та трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, які були підготовлені до запуску проти кораблів у Червоному морі.

Про це повідомили сили Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х (Twitter).

"10 лютого, між 16:00 та 17:00 (за часом Сани), сили Центрального командування США (CENTCOM) успішно завдали ударів самооборони по двох безпілотних надводних катерах (USV) та трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах (ASCM)", – йдеться у повідомленні.

Ударів завдали на північ від Ель-Худейди, що у Ємені. Повідомляється, що зброя була підготовлена до запуску проти кораблів у Червоному морі.

"CENTCOM ідентифікував ці USV і ракети в районах Ємену, контрольованих хуситами, і визначив, що вони представляють безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні. Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових суден", – додали у Командуванні.

Feb. 10 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 10, between 4 – 5 p.m., (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully conducted self-defense strikes against two unmanned surface vessels (USV) and three mobile anti-ship cruise missiles (ASCM)… pic.twitter.com/8OMJRXiw79 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 11, 2024