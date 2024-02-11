США завдали ударів по безпілотних катерах та протикорабельних ракетах хуситів

Військові Сполучених Штатів Америки завдали успішних ударів по двох безпілотних надводних катерах та трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, які були підготовлені до запуску проти кораблів у Червоному морі.
Про це повідомили сили Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х (Twitter).
"10 лютого, між 16:00 та 17:00 (за часом Сани), сили Центрального командування США (CENTCOM) успішно завдали ударів самооборони по двох безпілотних надводних катерах (USV) та трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах (ASCM)", – йдеться у повідомленні.
Ударів завдали на північ від Ель-Худейди, що у Ємені. Повідомляється, що зброя була підготовлена до запуску проти кораблів у Червоному морі.
"CENTCOM ідентифікував ці USV і ракети в районах Ємену, контрольованих хуситами, і визначив, що вони представляють безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні. Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових суден", – додали у Командуванні.
Feb. 10 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 11, 2024
On Feb. 10, between 4 – 5 p.m., (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully conducted self-defense strikes against two unmanned surface vessels (USV) and three mobile anti-ship cruise missiles (ASCM)… pic.twitter.com/8OMJRXiw79
- 8 лютого США завдала схожого удару. Тоді США завдали ударів по двох протикорабельних ракетах хуситів, які вони готувалися запустити. Також американські війська вдарили по мобільній наземній ударній крилатій ракеті, готовій до запуску.
- Також США завдали удару по двох морських безпілотниках хуситів, які ті готувалися запустити по кораблях.
- У січні адміністрація Байдена заявила, що розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів. Білий дім зібрав високопосадовців, щоб обговорити варіанти подальшої реакції адміністрації на атаки бойовиків.