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Цієї ночі Повітряним силам вдалося знищити 40 із 45 ворожих "шахедів"

Ворожі дрони знищили у межах дев'яти областей.

Цієї ночі Повітряним силам вдалося знищити 40 із 45 ворожих "шахедів"
Фото: Повітряні сили

У ніч на 11 лютого окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Балаклава та мис Чауда – Крим. Повітряні сили знищили 40 ворожих дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах в Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Ворожі безпілотники знищили у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей. 

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