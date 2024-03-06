Затягували терміни і працювали неповний день, були відсутні е-черги: Ляшко пояснив, чому МОЗ призначило перевірки ВЛК у Києві

На першому етапі робоча група зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна швидко вирішити.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в військово-лікарські комісії у Києві затягували терміни проведення комісії, працювали неповний день, і в них були відсутні електронні черги. Це, за його словами, стало причиною здійснення перевірок роботи ВЛК у столиці.

Про це Ляшко розповів в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".

"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це - порушення норм", - сказав він.

Ляшко зазначив, що робоча група МОЗ, яка здійснюватиме перевірки, на першому етапі зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна швидко вирішити.

"А потім будемо розбиратися по кожній скарзі", - додав міністр.

Голова МОЗ наголосив, що, згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта відкривають електронний медичний запис, який мають закрити протягом чотирьох днів. При цьому в деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.