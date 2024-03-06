Затягували терміни і працювали неповний день, були відсутні е-черги: Ляшко пояснив, чому МОЗ призначило перевірки ВЛК у Києві

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в військово-лікарські комісії у Києві затягували терміни проведення комісії, працювали неповний день, і в них були відсутні електронні черги. Це, за його словами, стало причиною здійснення перевірок роботи ВЛК у столиці.
Про це Ляшко розповів в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".
"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це - порушення норм", - сказав він.
Ляшко зазначив, що робоча група МОЗ, яка здійснюватиме перевірки, на першому етапі зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна швидко вирішити.
"А потім будемо розбиратися по кожній скарзі", - додав міністр.
Голова МОЗ наголосив, що, згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта відкривають електронний медичний запис, який мають закрити протягом чотирьох днів. При цьому в деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.
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- 4 березня Ляшко розпорядився провести перевірки всіх ВЛК у Києві. Він пояснив, що це рішення викликано збільшенням кількості скарг, які МОЗ почало отримувати.
- Медогляди щодо придатності до служби у ЗСУ мають тривати не довше чотирьох днів. Якщо військовослужбовець вважає, що рішення ВЛК не відображає його реального стану здоров’я, він може оскаржити її висновки.
- 2 листопада минулого року Міноборони заявило, що електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військових.