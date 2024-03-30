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Сили оборони знищили біля Маріуполя російський ЗРК С-300 та військову техніку, — Андрющенко

Росіяни шукають українське підпілля.

Сили оборони знищили біля Маріуполя російський ЗРК С-300 та військову техніку, — Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко

Сили оборони України уночі 29 березня поцілили у ворожі ЗРК С300 та гусеничну техніку біля тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора вночі було дуже спекотно в цьому трикутнику. Чому? тому що тут є декілька тунелів, які русня викоритовує для зберігання техники та БК та ППО. Так от техніки капітально поменшало. Візуально чотири одиниці гусенічної техники, плюс частини С-300. І це лише те, що вдалось зафіксувати “очами”", — пише Андрющенко. 

За словами радника, росіяни наразі шукають "навідників". 

"Шукають уламки в машинах, вибухівку, зброю та прискрипливо питають про проукраїнський актив", — додає він. 

  • У Маріуполі зафіксували нове маркування ворожої техніки, яка рухалася у сторону Бердянська з БК та живою силою.
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