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Сапери ДСНС вилучили і знешкодили на Харківщині російську авіабомбу

Російська бомба не розірвалась на городі біля одного з будинків.

Сапери ДСНС вилучили і знешкодили на Харківщині російську авіабомбу
Сапери ДСНС вилучили і знешкодили на Харківщині російську авіабомбу
Фото: Пресслужба ДСНС

Сапери ДСНС вилучили і знешкодили у Харківській області російську авіабомбу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Після російського обстрілу у прикордонному селі Руська Лозова на городі біля одного з будинків виявили російську осколково-фугасну авіабомбу ОФАБ-250.

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“Якби така 250-кілограмова бомба здетонувала, суттєвих руйнувань зазнали би будинки мирних мешканців, а найстрашніше - вона могла забрати життя людей чи травмувати їх”, - зазначили в ДСНС.

Правоохоронці перекрили рух і разом з рятувальниками евакуювали мешканців прилеглих територій.

В свою чергу, сапери ДСНС транспортували авіабомбу до місця ліквідації, де знешкодили.

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