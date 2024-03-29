Сапери ДСНС вилучили і знешкодили на Харківщині російську авіабомбу

Сапери ДСНС вилучили і знешкодили у Харківській області російську авіабомбу.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Після російського обстрілу у прикордонному селі Руська Лозова на городі біля одного з будинків виявили російську осколково-фугасну авіабомбу ОФАБ-250.
“Якби така 250-кілограмова бомба здетонувала, суттєвих руйнувань зазнали би будинки мирних мешканців, а найстрашніше - вона могла забрати життя людей чи травмувати їх”, - зазначили в ДСНС.
Правоохоронці перекрили рух і разом з рятувальниками евакуювали мешканців прилеглих територій.
В свою чергу, сапери ДСНС транспортували авіабомбу до місця ліквідації, де знешкодили.