У Сумській області введені графіки аварійних відключень

Через атаки російських окупаційних військ на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.
Про це повідомила пресслужба Сумиобленерго.
Графіки були введені за вказівкою НЕК "Укренерго".
Наразі аварійно вимкнені споживачі 1-3 черг.
Фахівці АТ "Сумиобленерго" роблять усе можливе для стабілізації ситуації.
Атака Росії на Україну 29 березня
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