У Сумській області введені графіки аварійних відключень

Ситуацію в українській енергосистемі того ж дня обговорили на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача. Володимир Зеленський сказав, що рашисти вдарили, зокрема, по Канівській та Дністровській ГЕС і таким чином хочуть повторення екокатастрофи на Херсонщині.