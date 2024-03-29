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У Сумській області введені графіки аварійних відключень

Графіки були введені за вказівкою НЕК "Укренерго".

У Сумській області введені графіки аварійних відключень
На Сумщині введені графіки аварійних відключень
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Через атаки російських окупаційних військ на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. 

Про це повідомила пресслужба Сумиобленерго.

Графіки були введені за вказівкою НЕК "Укренерго".

Наразі аварійно вимкнені споживачі 1-3 черг. 

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Фахівці АТ "Сумиобленерго" роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

Атака Росії на Україну 29 березня

  • У ніч на п'ятницю росіяни випустили 99 повітряних засобів ураження: 60 ударних дронів, решта – ракети різних типів, зокрема й "Кинджали". ППО вдалося збити 84 ракети і безпілотники

  • Унаслідок російської нічної атаки є пошкодження енергетики в шести областях. Йдеться про Дніпропетровську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаську, Чернівецьку області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

  • Ситуацію в українській енергосистемі того ж дня обговорили на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача. Володимир Зеленський сказав, що рашисти вдарили, зокрема, по Канівській та Дністровській ГЕС і таким чином хочуть повторення екокатастрофи на Херсонщині.

  • Диспетчерський центр Укренерго вимушений застосувати графіки аварійних відключень до вечора 29 березня у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.
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