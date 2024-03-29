Масштабна атака на паливно-енергетичний сектор: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА

Фото: Микола Олещук у Telegram

Уночі захисники України збили 84 ворожі повітряні цілі. Загалом Росія випустила 99 ракет різних типів та ударних безпілотників.

Цілями удару були об’єкти паливно-енергетичного сектору України. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

Росія застосувала:

60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область – Росія)

три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область – Росія)

дві балістичні ракети "Іскандер-М" (окупований Крим)

дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область – Росія)

чотири крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область – Росія)

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс – Росія).

"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив Олещук.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131

17 крилатих ракет Х-101/Х-555

п'ять керованих авіаційних ракет Х-59

чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Нові масовані атаки на енергетику України

Росія відновила атаки на енергетику України в другій половині березня. 22 березня ворог провів наймасштабнішу за тривалий час атаку, внаслідок якої пошкоджень зазнали енергооб'єкти в різних регіонах, а ЗАЕС взагалі опинилася на межі блекауту.

Значних пошкоджень зазнала і ДніпроГЕС – ворог вдарив просто по ній.

Усі цілі збити не вдалося – ефективність української ППО у цій атаці склала понад 60%. З окупованого Криму росіяни стріляли балістикою, по Хмельницькій цілили “кинджалами”, з Каспію запустили ракети з літаків Ту-95. Напередодні Росія спрямувала десятки ракет на Київ, всі ворожі цілі тоді збили. Перед цим росіяни тривалий час вдавалися лише до точкових ударів. Скажімо, кількома дронами одночасно атакували енергетичні об'єкти Дніпропетровської області. Наслідки атаки, яка сталася вдосвіта п’ятниці 22 березня, куди серйозніші. Докладно – в матеріалі "Найпотужніша атака на енергетику в цьому опалювальному сезоні: наслідки і висновки" на LB.ua.

Через два дні після цієї атаки росіяни вдарили по нафтових об'єктах. Пошкоджень зазнала інфраструктура на заході країни.

Нинішня чергова російська атака відбувалася в декілька хвиль. Вибухи лунали в різних регіонах. За даними Укренерго, унаслідок атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в західних і центральних областях.

Над однією лише Дніпропетровською областю збили 24 ворожі об'єкти: 12 ракет і 12 "шахедів".

У Вінницькій області дрон упав і здетонував просто на подвір'ї будинку, де мешкають чоловік із сином. Вони, на щастя, вціліли, а от оселя зазнала пошкоджень.

У ДТЕК повідомили, що поранено одного їхнього енергетика. Росіяни атакували три теплоелектростанції. Деяке обладнання – серйозно пошкоджене.