МАГАТЕ не має достатнього доступу на ЗАЕС для перевірки інформації про військову техніку

Голова організації Рафаель Гроссі поскаржився, що росіяни не пускають експертів у важливі зони станції.

Міжнародне агентство з атомної енергетики не може підтвердити чи спростувати поширену в соціальних мережах інформацію про перебування на території Запорізької атомної електростанції військової техніки росіян.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, оприлюдненій на сайті організації.

Відомство стверджує, що бачило відео та фото військовослужбовців та воєнного транспорту в одній з турбінних зал станції. Проте перевірити цей факт не здатне через обмеження окупантами доступу до важливих зон. Експерти МАГАТЕ не змогли "вчасно і належним чином" потрапити до деяких частин машинної зали, ізоляційних воріт ставка-охолоджувача та розподільчого пристрою на сусідній тепловій електростанції.

Попри обмеження, МАГАТЕ стверджує, що не фіксує безпосередніх загроз ядерній безпеці.