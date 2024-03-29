Росіяни атакували ряд обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровщини

Ввечері 28 березня росіяни завдали ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Подробиці - згодом!” - написав Лисак.

Він закликав не допомагати агресору зорієнтуватися.

Також Сергій Лисак попросив всіх дотримуватися правил безпеки і реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих мешканців, в одному з районів Кам’янського у Дніпропетровській області після вибухів зникло світло.