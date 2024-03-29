Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Під час російських обстрілів у області пролунало 92 вибухи.

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Сьогодні, 29 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Кириківська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 92 вибухи.

По Миропільській громаді росіяни вдарили дронами, артилерією та мінометами.

Також дронами та мінометами окупанти обстріляли Великописарівську та Есманську громаду.

На Кириківську громаду російська армія скинула КАБи.

По Середино-Будській, Зноб-Новгородській та Білопільській громадах росіяни вдарили з мінометів.

Краснопільську та Хотінську громади армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів.