Укренерго застосовує графіки аварійних відключень ще у двох областях

Диспетчерський центр “Укренерго” запроваджує графіки аварійних відключень на період вечірнього максимуму споживання у Полтавській та Донецькій областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Основна причина – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції”, - йдеться у повідомленні.

Продовжують діяти обмеження енергопостачання у Харківській області та в Кривому Розі.

Укренерго закликає споживачів в інших регіонах споживати електроенергію ощадливо.

Атака Росії на Україну 29 березня