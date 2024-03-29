Великобританія скинула в Смугу Гази другу партію гуманітарної допомоги

За тиждень британська авіація скинула з повітря понад 20 тонн гуманітарної допомоги.

Сьогодні, 29 березня, Королівські військово-повітряні сили Великобританії провели другу операцію зі скидання з повітря гуманітарної допомоги в Смугу Гази.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

Міністр зазначив, що за тиждень британська авіація скинула з повітря понад 20 тонн гуманітарної допомоги.

"Ми продовжимо використовувати всі можливості для доставки допомоги повітрям, морем і сушею", – наголосив британський міністр.