Великобританія скинула в Смугу Гази другу партію гуманітарної допомоги

Сьогодні, 29 березня, Королівські військово-повітряні сили Великобританії провели другу операцію зі скидання з повітря гуманітарної допомоги в Смугу Гази.
Про це повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.
Міністр зазначив, що за тиждень британська авіація скинула з повітря понад 20 тонн гуманітарної допомоги.
"Ми продовжимо використовувати всі можливості для доставки допомоги повітрям, морем і сушею", – наголосив британський міністр.
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Королівські військово-повітряні сили вперше скинули понад 10 тонн продовольства в Газу.
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Великобританія доставила до Смуги Гази свій найбільший гуманітарний вантаж – близько 2 000 тонн їжі.
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У смузі Газа розвантажили першу партію гуманітарної допомоги, яку доставили морським шляхом. Йдеться про 200 тонн продовольства, судно з якою вийшло з кіпрського порту Ларнака у вівторок у рамках пілотного проєкту із запуску морського гуманітарного коридору для надання допомоги цивільному населенню анклаву.
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В ООН заявили, що вперше за три тижні для доставки продовольства на північ Смуги Гази використано новий наземний маршрут.
- Раніше США анонсували будівництво плавучого пірса поблизу узбережжя Гази, який дозволить швидко доставляти гуманітарну допомогу.