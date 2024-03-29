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Великобританія скинула в Смугу Гази другу партію гуманітарної допомоги

За тиждень британська авіація скинула з повітря понад 20 тонн гуманітарної допомоги.

Великобританія скинула в Смугу Гази другу партію гуманітарної допомоги
Великобританія скинула в Смугу Гази другу партію гуманітарної допомоги
Фото: Грант Шаппс

Сьогодні, 29 березня, Королівські військово-повітряні сили Великобританії провели другу операцію зі скидання з повітря гуманітарної допомоги в Смугу Гази.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

Міністр зазначив, що за тиждень британська авіація скинула з повітря понад 20 тонн гуманітарної допомоги.

"Ми продовжимо використовувати всі можливості для доставки допомоги повітрям, морем і сушею", – наголосив британський міністр.

  • Королівські військово-повітряні сили вперше скинули понад 10 тонн продовольства в Газу. 

  • Великобританія доставила до Смуги Гази свій найбільший гуманітарний вантаж – близько 2 000 тонн їжі. 

  • У смузі Газа розвантажили першу партію гуманітарної допомоги, яку доставили морським шляхом. Йдеться про 200 тонн продовольства, судно з якою вийшло з кіпрського порту Ларнака у вівторок у рамках пілотного проєкту із запуску морського гуманітарного коридору для надання допомоги цивільному населенню анклаву.

  • В ООН заявили, що вперше за три тижні для доставки продовольства на північ Смуги Гази використано новий наземний маршрут.

  • Раніше США анонсували будівництво плавучого пірса поблизу узбережжя Гази, який дозволить швидко доставляти гуманітарну допомогу.
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