Польща організовує доставку боєприпасів з Чехії до України, — Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що доставка боєприпасів в Україну у рамках чеської ініціативи організовується.

Про це повідомило видання wnp.pl.

"Той факт, що вона (ініціатива – ред.) вже отримала тверді обіцянки підтримки, підкріплені фінансуванням, і що перевезення вже організовані, а це означає, що ми відповідальні за допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням", — сказав Сікорський.

Про конкретні суми фінансування Сікорський відмовився говорити.