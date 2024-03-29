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Польща організовує доставку боєприпасів з Чехії до України, — Сікорський

Варшава готова допомогти у транспортування снарядів до України.

Польща організовує доставку боєприпасів з Чехії до України, — Сікорський
депутат Європарламенту Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що доставка боєприпасів в Україну у рамках чеської ініціативи організовується. 

Про це повідомило видання wnp.pl.

"Той факт, що вона (ініціатива – ред.) вже отримала тверді обіцянки підтримки, підкріплені фінансуванням, і що перевезення вже організовані, а це означає, що ми  відповідальні за допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням", — сказав Сікорський.

Про конкретні суми фінансування Сікорський відмовився говорити.

  • У середу глава МЗС заявив, що Польща "подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України".
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