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Росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби російські окупанти завдали 313 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

157 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Лобкове, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новодарівку, Малинівку та Ольгівське.

Три обстріли РСЗВ накрили Новоданилівку та Лобкове.

153 артобстріли завдано по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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