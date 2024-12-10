Росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

153 артобстріли завдано по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Три обстріли РСЗВ накрили Новоданилівку та Лобкове.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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