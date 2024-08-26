Російські Енгельс і Саратов зазнали атаки

Російські міста Енгельс та Саратов уночі 26 серпня потрапили під удар. Губернатор Саратівської області заявив, що внаслідок роботи ППО уламки впали у житлові будинки Саратова та Енгельса.

У Саратові пошкоджено найвищу багатоповерхівку. Вона розташована в 12 км від військового аеродрому, пише Astra.

Фото: скріншот Пошкоджено будинок

Аеродром "Енгельс" – місце злету російських літакові, з яких вона потім б'є по українцях.

Також пошкоджено уламками житловий будинок в ЖК Енгельса, ще ближче розташованому до аеродрому.

У Саратові, за даними губернатора, одна жінка госпіталізована, інших постраждалих оглядали на місці.

В аеропорту Саратова призупинили посадку і зліт літаків.

Російське міноборони заявило про збиття 20 дронів.