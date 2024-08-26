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Російські Енгельс і Саратов зазнали атаки

Неподалік там розташовано аеродром стратегічної авіації. 

Російські міста Енгельс та Саратов уночі 26 серпня потрапили під удар. Губернатор Саратівської області заявив, що внаслідок роботи ППО уламки впали у житлові будинки Саратова та Енгельса.

У Саратові пошкоджено найвищу багатоповерхівку. Вона розташована в 12 км від військового аеродрому, пише Astra.

Пошкоджено будинок
Фото: скріншот
Пошкоджено будинок

Аеродром "Енгельс" – місце злету російських літакові, з яких вона потім б'є по українцях. 

Також пошкоджено уламками житловий будинок в ЖК Енгельса, ще ближче розташованому до аеродрому. 

У Саратові, за даними губернатора, одна жінка госпіталізована, інших постраждалих оглядали на місці. 

В аеропорту Саратова призупинили посадку і зліт літаків.

Російське міноборони заявило про збиття 20 дронів. 

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