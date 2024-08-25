Головне за неділю, 25 серпня: авіаудар на Сумщині, заява МЗС щодо Білорусі, операція в Курській області

Бойові дії на Донеччині, 136 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки ракетного удару по готелю в Краматорську, підозра нардепу Дмитруку. Яким запам’ятається 914-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 серпня відбулося 136 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, але ворог сьогодні активізувався на Лиманському і Курахівському.

Російські загарбники завдали одного удару трьома ракетами та 58 авіаударів, скинувши 95 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 436 дронів-камікадзе та здійснили 3169 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точився 41 бій у районах восьми населених пунктів. Майже половину атак ворог сконцентрував біля Новогродівки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 серпня – в новині.

Сьогодні вдень російські війська завдали авіаудару по Свеській громаді Шосткинського району, що на Сумщині. Зафіксовано три вибухи, повідомила обласна військова адміністрація.

Пошкоджено багатоквартирний будинок.

Унаслідок ворожої атаки загинули водій та пасажирка, які їхали на мотоциклі. Двоє мешканців пʼятиповерхового будинку отримали поранення.

Під час нічного російського ракетного удару по Краматорську, у готелі Sapphire, в який влучив ворожий "Іскандер", перебували шість членів команди Reuters, пише агентство.

"Член команди Reuters, яка висвітлює війну в Україні, зник безвісти, а ще двоє були госпіталізовані після обстрілу готелю у місті Краматорськ", — йдеться у повідомленні. Ще трьох інших працівників вдалося відшукати.

Згодом Донецька обласна прокуратура повідомила, що з-під завалів зруйнованої будівлі готелю деблокували тіло громадянина Великої Британії.

За інформацією Краматорської МВА, відомо про 6 поранених. Прокуратура зазначила, що серед поранених - четверо журналістів і дві жительки Краматорська.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, у якій закликало Білорусь утриматися від "недружних дій" і відвести війська від кордону.

МЗС повідомило, що за даними української розвідки, збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області. Також зафіксували присутність найманців колишньої ПВК “Вагнер”.

"Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом", - наголосило міністерство.

МЗС закликало відвести білоруські війська "від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню".

У відомстві запевнили, що Україна "ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу" і наголосили - якщо Мінськ піде на порушення українського кордону, то наша держава "вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону".

"При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", - йдеться в заяві МЗС.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

В Офісі генпрокурора зазначили, що підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій: на 10:00 29 серпня 2024 року і на 10: 00 30 серпня 2024 року.

Прізвища підозрюваного правоохоронці не називають, однак обставини справи вказують саме на Дмитрука, який, за даними "Української правди", напередодні незаконно виїхав за кордон.

Докладніше про справи Дмитрука – в новині.

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